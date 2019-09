Verkeerschaos na kop-staartbotsing Fruitweg

De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en sloten twee rijbanen af, waardoor verkeer richting de Troelstrakade nog maar één baan over had. Door de afsluiting van de Erasmusweg was het al druk in de omgeving. Een bergingsbedrijf heeft de twee voertuigen meegenomen. Hoe het met de inzittenden is, is niet bekend.