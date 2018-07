Verkeerschaos rondom Hollands Spoor door uitbranden auto

Video ‘Let’s save the earth!’

15:41 Vanuit de ruimte zag astronaut Wubbo Ockels hoe kwetsbaar de aarde is. Met het theaterspektakel 'Save The Earth', die gisteren in Den Haag in première ging, waarschuwt hij ons postuum zuinig te zijn op onze planeet. 'Laten we allemaal die laatste oproep van Wubbo omarmen', aldus cabaretier Jörgen Raymann.