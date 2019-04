Verkeersellende tussen Kijkduin en Houtrust vrijdag voorbij

De opening van de weg was gepland voor volgende week vrijdag, maar de werkzaamheden zijn eerder afgerond. Zij hebben langer dan een jaar geduurd. De weg is teruggebracht van twee rijstroken naar één, een aantal kruispunten zijn vervangen door rotondes, er zijn vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers gekomen en het asfalt is vernieuwd. Ook is de riolering vervangen.



De werkzaamheden aan de route tussen Kijkduin en Houtrust veroorzaakten de nodige verkeersfrustraties. In fases werden de Machiel Vrijenhoeklaan, de Sportlaan en de Segbroeklaan opengebroken, waardoor verkeer over de Laan van Meerdervoort werd geleid, met verkeersopstoppingen als gevolg.



