Verkeerslichten doen het niet: meerdere auto’s knallen op elkaar

200.000 euro subsidie om Hagenaars aan het sporten te krijgen

De gemeente Den Haag roept inwoners op om vernieuwende ideeën voor sport- en bewegingsactiviteiten in te dienen in het kader van het Haags Sport Initiatief. Het initiatief is vanaf vandaag beschikbaar voor Hagenaars en organisaties (los van scholen), in totaal is er 200.000 euro uitgetrokken.

18:19