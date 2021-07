Verkeersregelaar mishandeld die wilde waarschuwen voor ‘horrorpoller’

video Bewoners Schevenin­gen kunnen wel huilen: ‘Als het regent, drijven de drollen door ons huis’

3 juli Sommigen durven niet op vakantie, anderen niet naar hun werk. Want als het weer een keer flink regent, loopt hun huis of winkel aan de Scheveningse Keizerstraat en omgeving onder water. De ondernemers en bewoners zijn wanhopig. De emoties lopen hoog op als ze vertellen over de shit waar ze al jarenlang in zitten. ,,De drollen drijven gewoon door ons huis.’’