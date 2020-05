Verkeersregels in coronatijd: Verkeerslichten bij veertig kruispunten voor fietsers langer op groen

De scholen mogen vanaf vandaag weer open, wat betekent dat het in de ochtend en middag drukker wordt op de weg. De gemeente Den Haag heeft daarom samen met de rijksoverheid nieuwe verkeersregels opgesteld om te zorgen dat kinderen veilig van en naar school kunnen. Ook in het coronatijdperk.

In de meivakantie is door de gemeente onderzoek gedaan om te kijken wat voor maatregelen er in de stad nodig zijn. Daaruit bleek dat bij 64 scholen het verkeer veiliger gemaakt moet worden. Deze locaties zijn in het centrum, Escamp en Scheveningen.

Ook neemt de gemeente tijdelijke maatregelen bij veertig kruispunten in Den Haag om de veiligheid te verbeteren. Zo staan stoplichten vanaf vandaag langer op groen voor voetgangers en fietsers, zodat zij niet te lang stil hoeven staan.

Alternatief

Volgens de gemeente is het belangrijk dat kinderen niet met het openbaar vervoer, maar lopend naar school gaan. Mocht dat te ver zijn, dan is de fiets ook een goed alternatief. ‘Lopen en fietsen zijn de meest veilige en ruimtebesparende manieren om je kind naar school te brengen’, aldus de gemeente in een bericht.

Andere regels zijn: houd anderhalve meter afstand, laat het kind het laatste stuk zelf naar school lopen, mijd drukke routes. Aan omwonenden van scholen wordt gevraagd of zij rond breng- en haaltijden binnen kunnen blijven.

Quote Elke buurt, elke wijk is natuurlijk anders Van Asten

Naast deze ‘standaardmaatregelen’ wordt ook naar scholen apart gekeken. ,,Elke buurt, elke wijk is natuurlijk anders", aldus mobiliteitwethouder Robert van Asten. ,,Scholen in Den Haag liggen soms aan drukke wegen of in smalle straten. Dat betekent dat we met maatwerkoplossingen moeten komen om kinderen veilig naar school te laten gaan.”