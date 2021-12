Verkeerssituatie rondom Mall in de afgelopen maanden verbeterd, maar meer ingrepen zijn nodig

Dit is er allemaal nodig tegen files rond de Mall: ‘We springen regelmatig op de fiets om er zelf te kijken’

Het overdekte winkelwalhalla Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam trekt al sinds de opening in maart recordaantallen bezoekers. De meeste mensen komen met de auto en dat is te merken op de wegen ernaartoe. Na een verkeerschaos met Pinksteren is het Operationeel Mobiliteit Centre actief. ‘Langste vertraging was 10 minuten’.

