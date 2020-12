Verkeerssituatie Schilderswijk en Transvaal radicaal op de schop: autoluw en minder doorgaand verkeer

dit was 2020 Peter Dik is van de praatpoli­tie, hij praat net zolang tot niemand meer boos is: ‘Ik haal de angel eruit’

17 december Waren er in een jaar zoveel demonstraties in Den Haag als dit jaar? In elk geval was er geen jaar waarin politieagenten zoveel woede van demonstranten over zich heen kregen. Daartussen in stond Peter Dik en bleef zo kalm, dat als vanzelf de boosheid bij de betogers verdween. De agent is van het ‘praatteam’ dat sinds een paar jaar bestaat.