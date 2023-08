Verkenner Slob is eruit: oud-minister presenteert vanmiddag verslag over Haagse coalitiesamenstelling

Verkenner Arie Slob presenteert vanmiddag zijn eindadvies over een nieuwe coalitie in Den Haag aan de politiek en de pers. Daarna komen fractievoorzitters onder leiding van burgemeester Van Zanen bij elkaar om over vervolgstappen te praten.