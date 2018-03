Verkenner Wiegel in het IJspaleis, formatie begint

Jonge 'Masterchefs' tonen kookkunsten om dé titel binnen te slepen

10:09 Het leek wel of er gistermiddag op de Francois Valetschool in Den Haag een aflevering van Masterchef werd opgenomen, maar het betrof het NK koken. Vmbo- en mbo-leerlingen uit het hele land waren in teams druk in de weer met potten, pannen en snijtechnieken. Ze wilden zich aan de jury bewijzen tijdens de finale van het kampioenschap. Er werd gestreden in de categorieën 'beste koks-team' en 'beste gastheer'. De 15-jarige Voorburger Diego Gaiser van de Vatelschool ging er met de laatste titel vandoor. Wat betreft het koken eindigde het team van de Francois Vatelschool op de vierde plaats. Het koksteam van het Fioretti College in Veghel won de eerste prijs.