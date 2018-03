Verkenner Wiegel mikt op 'de grote vier': u moet elkaar wat gunnen

VIDEOVerkenner Hans Wiegel begint monter als altijd aan de coalitiepuzzel in Den Haag. Vanmiddag trapte hij af. ‘Gaan we iets drinken nog? Wàter?’

VVD-erelid Wiegel maakte vandaag zijn entree in de lokale Haagse politiek. Kordaat daalde ‘het orakel’ af van de trappen van het stadhuis iets voor het middaguur. Aan zijn zijde de grote verkiezingswinnaar Richard de Mos. ,,Veel camera’s’’, fluistert De Mos bij het binnenlopen van de raadzaal waar Wiegel een eerste kennismaking heeft met de partijleiders.

Veel camera’s? Daar zit de verkenner niet zo mee. Wiegel lijkt volop te genieten van de grote belangstelling voor het Haagse politieke avontuur met Groep de Mos.



De voormalig vicepremier neemt alle tijd voor de fotografen, wandelt rustig naar de fractievoorzitters en houdt een ontspannen praatje achter het spreekgestoelte in het IJspaleis: ,,Welkom in uw eigen huis. Ik ben slechts een voorbijganger.’’



De aankondiging van zijn verkennerschap maandag was al Wiegeliaans, met lof voor verkiezingswinnaar De Mos – èn voor zichzelf: ,,Moeder De Mos is een groot fan van me.’’ Op het stadhuis had hij meer van zulke vrolijke teksten. ,,De tussenstand van de verkenning krijgt u nà Pasen. Want met de Pasen ga ik eieren zoeken met m'n kleindochter.’’

Tuurlijk kwam de oud-minister met een paar serieuze mededelingen: zo horen wat Wiegel betreft de grootste partijen en winnaars (Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks, samen 26 van de 45 zetels) ‘in ieder geval’ samen in het college. En het coalitieakkoord moet niet al te gedetailleerd worden, waarschuwde hij: ,,Niet dichtgetimmerd, dat geeft ook ruimte aan andere partijen die niet in het college gaan. Ik hoop dat u elkaar wat gunt.’’

Want alle jolijt ten spijt: de Haagse politiek staat voor een lastige klus. Getalsmatig is er met de grote vier partijen makkelijk een college te vormen, maar dan moeten de partijleiders eerst flink wat hordes nemen. De schimmige partijfinanciering van Groep de Mos is voor de anderen bijvoorbeeld een grote hobbel. Ook inhoudelijk zijn er hindernissen: De Mos en GroenLinks denken over veel thema’s totaal verschillend.

Neem het betaald parkeren. De Mos roept: weg ermee, GroenLinks zegt: overal invoeren, en tegen hoog tarief. ,,Dat zal pittig worden, ja’’, erkende De Mos vanmiddag. ,,En dat geldt voor veel meer dossiers. Maar toch moet een stabiel college vormen niet zo moeilijk zijn. Er waren geen breekpunten deze campagne.’’

Bij zijn potentiële coalitiepartners GroenLinks en D66 is de toon over de eerste coalitie-optie van 'de grote vier' wat minder optimistisch. GroenLinks-leider Arjen Kapteijns benadrukt dat hij voor een ‘zo links, progressief en duurzaam mogelijk’ college gaat. Lees: de PvdA en HSP moeten er ook in.

En D66-leider Robert van Asten: ,,We moeten echt kijken naar de stad hoe de stad in 2040 ervoor staat. Op het gebied van klimaat, mobiliteit. Een nieuw college moet stappen durven te zetten.’’

Aan de VVD-prominent de taak om de nieren te proeven van de partijleiders. Hij moet de komende week achterhalen welke coalitie haalbaar, stabiel en kansrijk is. Het politieke spel van bluffen en paaien, van aantrekken en afstoten begint vandaag, als de verkenner de eerste een-op-eengesprekken heeft met de partijen van drie zetels en groter.