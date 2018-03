Verkiezing nachtburgemeester gaat over twee jaar op de schop

Volledig scherm Bekendmaking nieuwe nachtburgemeester en afscheid van René Bom Namen staan in de filenaam © Fred Leeflang

Die beloften deden organisator Joeri Gordijn en jurylid Steven van Lummel gisteravond in het Parkroad Café waar een debat werd gehouden over het verloop van de eerste verkiezingen. De raad kreeg in de afgelopen dagen veel kritiek over zich heen. Met name de achterban van publieksfavoriet Cary van Rheenen vond de stemming een wassen neus. Terwijl het publiek massaal voor Van Rheenen koos, leefde er onder de zelfbenoemde nachtraad geen enkele steun voor hem.

De bij het debat aanwezige leden van de nachtraad zeiden de storm van kritiek niet te hebben voorzien. ,,De procedure stond vooraf vast’’, zei Gordijn. ,,Iedere kandidaat die meedeed, heeft zich daar aan geconformeerd.’’

In het hol van de leeuw – in het Parkroad Café komen veel aanhangers van Van Rheenen – legde presentator Fred Zuiderwijk de leden van de raad het vuur aan de schenen. Omdat de raad en zijn entourage werd gedomineerd door mensen uit het horecacircuit rond de Grote Markt, Club Pip, een paar hippe strandtenten en de Haagse Stadspartij vroeg hij zich af of de Haagse nacht wel representatief vertegenwoordigd was. Volgens Joeri Gordijn ligt bij de nu gekozen nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburch de taak om bij de volgende verkiezingen een breder draagvlak te creëren. ,,We hebben als raad een voorzetje gegeven’’, zei hij. ,,Niemand krijgt hiervoor betaald en we moesten het in korte tijd uit de grond stampen. Maar we hebben wel het zaadje geplant dat moet uitgroeien tot iets moois.’’

Nachtburgemeester in ruste René Bom woonde de discussie ook bij. Als erevoorzitter van de raad is hij blij dat de functie meer inhoud gaat krijgen dan de vrijblijvende rol van nar. In tegenstelling tot de leden van de raad was hij niet verbaasd over de ontstane ophef. ,,Er zijn vaker in Den Haag verkiezingen voor een nachtburgemeester georganiseerd en dat leverde ook altijd gedonder op.’’