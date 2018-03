Verkiezing nachtburgemeester verliep precies zoals altijd

Grote consternatie, op de avond van 28 juni 1996: Den Haag heeft een nieuwe nachtburgemeester waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Toch is Yolande Weerdenburg, beeldend kunstenaar, gekozen. Amper een week ervoor stelde ze zich kandidaat en wint met 4.200 stemmen de verkiezing. Chaos breekt uit in 't Goude Hooft. De uitslag wordt niet erkend. De twee organisatoren vragen aan de presentator - ikzelf- of hij de meute stil kan krijgen. Nog meer gelul lijkt me niet handig. 'Ik schop dat zangeresje nog wel een keer het podium op!', schreeuw ik boven het rumoer uit. Dat 'zangeresje' is Anouk. Ik zag haar pas op tv, midden in het weerbericht van een commerciële omroep, een slaapverwekkend lentelied zingen.



Weerdenburg was volgens velen te zweverig. Haar beleidsplan kende als hoofdpunten zee, strand, bos, water, lucht en mensen. Ze had ideeën die nu nog fris klinken: 's nachts duiken, overnachten op het strand en vreugdevuren maken, een nachtdierentuin in het Haagse Bos, gedempte grachten openen (!), gondels op de Hofvijver en 'mensen leren feestvieren'. Ze stelde ook voor om rookvrije café's te maken en werd weggehoond. Alle kandidaten voor het nachtburgemeesterschap gaf ze een zetel in een 'avondraad'. René Bom heb ik soortgelijke plannen nooit horen propageren. Hij jatte wel de titel, samen met Joop Wiersma. Hierbij geholpen door een kliek oude rockers die vooral in de kroeg van Joop in het vimhok zaten. U begrijpt: de verkiezing werd een farce. Yolande Weerdenburg vertrok naar Frankrijk en woont daar tot op de dag van vandaag. Rancune? Nee, zo zit ze niet in mekaar. Ze leidt een blijmoedig leven en heeft prachtige dochters en kleinkinderen.



Logisch, dat de huidige organisatoren een slag om de arm houden. Het staat in het reglement, waarmee alle deelnemers akkoord zijn gegaan. Einde discussie.