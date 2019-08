Verklaring van verdachte Michael B. over aanslagen coffeeshops Delft geeft geen antwoorden

Een van de verdachten van een aanslag in de Delftse coffeeshopoorlog heeft bij de politie een verklaring afgelegd. Op de grote vraag in wiens opdracht de aanslagen vorig jaar werden gepleegd, is nog geen antwoord gekomen.

Michael B. ontkent überhaupt zijn betrokkenheid bij de aanslag, ook al is op een van de handgranaten zijn dna gevonden en vond de politie bij zijn aanhouding op 12 juni vorig jaar in Noordwijk wapens. In de verklaring die hij heeft afgelegd bij de politie zegt hij dat hij de wapens voor ‘iemand’ in bewaring hield. Wie die persoon is, wil hij niet zeggen.

De rechter zag vanmiddag in de rechtbank geen meerwaarde in een extra verhoor, omdat hij tijdens dat verhoor ‘vast ook niet gaat zeggen in wiens opdracht hij de wapens bewaarde’. Daarmee is nog steeds niet duidelijk wie er achter de aanslagen zit op de coffeeshops van een Delftse ondernemer. In 2018 begonnen die op 8 mei met een beschieting van coffeeshop The Future.

Handgranaat

Michael B., begin deze eeuw veroordeeld voor een driedubbele moord, wordt samen met Dean P. verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op 17 mei. Toen ontplofte een handgranaat bij zowel The Future als coffeeshop The Game. In september is er opnieuw een beschieting van de coffeeshop The Game. Het laatste incident is begin oktober. Het is meteen ook de vreselijkste. Een agent schiet op een vluchtende scooter en raakt Wessel, een jongen van 18 jaar en de zoon van een politieagent, dodelijk.

In de tussenliggende tijd is in Delft ook nog de beruchte crimineel Karel Pronk geliquideerd, wordt een sieradenzaak en horecatent aan de Beestenmarkt beschoten en ligt er bij een garage een handgranaat voor de deur. Ook wordt nog een keer gepoogd er brand te stichten.

Sluitingsbevel

Voor de aanslagen zijn verschillende verdachten opgepakt. Ze komen uit Zoetermeer, Den Haag en Amsterdam. Zij zijn de uitvoerders. Opdrachtgevers zijn er voor deze zaken niet opgepakt.

Toch is het inmiddels al zo lang rustig dat de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt op grond van de openbare orde geen reden meer zag de coffeeshops langer gesloten te houden. Eind januari trok ze het sluitingsbevel in, waarna de coffeeshops maanden later opengingen. Ook het extra cameratoezicht wordt afgebouwd. In oktober verdwijnen, volgens de huidige planning, de laatste camera's.

Bekijk hieronder de verklaring van Burgemeester van Bijsterveldt vlak na de aanslagen op 12 juni.

