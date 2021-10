Verkoop kerstbomen op straat plots een week later: ‘Waarom nou? Dit is traditie’

Nanoes Basili staat dit jaar al 38 jaar op het Valkenbosplein met zijn kerstbomen. En daarvoor stond zijn vader er. Mensen komen van heinde en ver speciaal naar zijn tent om hun kerstboom op te halen. ,,Het is ook een soort traditie, die straathandel. In elke Haagse buurt staat wel een kerstboomhandelaar. Veel mensen kiezen ook liever op het plein een boompje uit dan bijvoorbeeld bij de Hornbach of Albert Heijn. Het is allemaal veel persoonlijker’’, vertelt hij. ,,We halen het kruisje voor ze weg, zagen de boom af en stoppen 'm in een netje.’’ En als het moet, brengt Nanoes hem zelf zelfs bij je thuis.