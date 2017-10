Verkoop van Eneco is geen appeltje eitje meer

De Haagse politiek wil haar aandelen in Eneco niet verkopen. Ook de Delftse raad lijkt bereid om een smak geld aan zich voorbij te laten gaan. Wat is er aan de hand?

Eneco wil niet. Zowel het bestuur als het personeel van het duurzame energiebedrijf ziet er weinig heil in om verkocht te worden. Maar ja, ze gaan er niet over.

De onderneming is in handen van 53 gemeenten. En dan vooral van Rotterdam (31,7 procent), Den Haag (16,6 procent ) en Dordrecht (9,1 procent). De grote drie hebben een meerderheidsbelang en willen hun aandelen best kwijt, lieten ze eerder dit jaar weten.

Waarom nu?

Gedwongen door de Nederlandse wet heeft Eneco zich per 1 januari opgesplitst. Stedin, beheerder van het leidingennetwerk, is een afzonderlijk bedrijf geworden enEneco is nu de energieleverancier. Dat laatste is een commerciële bezigheid, stellen de betrokken stadsbesturen. En daarop is geen publieke controle nodig: verkopen dus die aandelen.

Een princiële keuze dus?

Nou nee. Geld speelt net zo'n grote rol. Rotterdam kan na verkoop met wat mazzel 800 miljoen bijschrijven. Den Haag misschien wel 400 miljoen: dat zijn op gemeenteniveau duizelingwekkende bedragen.

Waarom zet de Haagse politiek dan de hakken in het zand?

Allereerst: dat geld krijgt Den Haag toch wel, menen de tegenstanders. Via het jaarlijks dividend van zo'n 10 miljoen. Belangrijker: Eneco is het duurzaamste energiebedrijf van Nederland. Daar ga je geen risico's mee nemen. Wat als het 'Gazpom van Poetin' de zaak koopt. Of een oliesjeik die alleen de leuke speeltjes eruit pikt? Volgens de oppositie pakten de eerdere verkopen van Nuon en Essent ook bar slecht uit.

Onzin, vinden de voorstanders vast.

Natuurlijk. Volgens hen kunnen er genoeg voorwaarden aan de kopen-de partij worden gesteld. Ofwel: die oliesjeik komt er niet in. Het ligt ook voor de hand dat een groen bedrijf als Eneco groene kopers trekt. En nog wat: gemeenten hebben het geld niet om het bedrijf straks te helpen met grote investeringen.

En nu?