Verkoop van huis met ziel leidt tot heftige emoties: ‘Ik kon niet stoppen met huilen’

De twee kochten het huis 12 jaar geleden, hun oudste dochter Linde was net geboren. Eigenlijk wilde Debby nog niet vertrekken uit hun appartement in de Vondelstraat, maar haar man dacht al aan eventuele verdere gezinsuitbreiding. ,,Toen kwamen we het huis in de Galileïstraat tegen. Het was al helemaal af, en precies de sfeer die we zochten”, legt Debby uit. ,,Het huis heeft een ziel, en iedereen die hier komt, kan dat beamen. Het is een Haags huis, maar niet te klassiek. Ik vind de Jugendstil trapleuning bijvoorbeeld heel mooi. Maar authentieke details als de hoge plafonds met ornamenten, paneeldeuren en schuifseparatie zijn er ook.”