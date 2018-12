Verkoopproces Eneco nog even achter potdichte deuren

Wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos) zei zojuist in de commissievergadering dat alleen ‘in vertrouwelijkheid’ met de gemeenteraadsleden kan worden gesproken over de voortgang van het verkoopproces. De verkoop moet ongeveer 400 miljoen euro in het laatje gaan brengen van Den Haag. Die wil het geld besteden aan veel duurzaamheidsprojecten.



Of de aandelen de beurs opgaan of naar de veiling? Er zijn inmiddels gedachtes over, maar de wethouder kan ze nog niet in de openbaarheid delen omdat het bedrijfsgevoelige informatie is.