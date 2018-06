'Verkort schooldagen en geef geen tijdverslindende opdrachten mee'

Aanleiding is het recente rapport van de RIVM over de hoge mentale druk op jongeren. Ze voelen dat ze constant gezien moeten worden op social media en ervaren hoge druk om te presteren op school. Raadslid Zeller maakt zich ernstige zorgen over deze trend en wil dat de gemeente samen met scholen een plan maakt om de druk te verlichten. ,,Daarin kunnen zij bijvoorbeeld afspreken dat leerlingen eerder vrij krijgen en dat ze niet na schooltijd nog 30 uur in een opdracht hoeven te stoppen.’’



Daarnaast zou Den Haag een voorlichtingscampagne kunnen beginnen, die waarschuwt voor de gevaren van social mediagebruik. ,,Het is belangrijk om jezelf wat rust te gunnen.’’



