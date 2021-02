Verkrachting, kinderporno en geweldpleging: vijf verdachten aangehouden die celstraf probeerden te ontlopen

In een paar dagen tijd zijn er deze maand dus al vijf mensen aangehouden door het team. Zo wisten ze op 1 februari een 42-jarige Hagenaar, die was veroordeeld tot 1044 dagen gevangenisstraf voor inbraken, aan te houden in een woning in Ypenburg. En op 2 februari werd een 34-jarige man uit Den Haag aangehouden in Rotterdam. ,,Hij was eerder door de rechtbank Midden Nederland veroordeeld tot 599 dagen gevangenis vanwege verkrachting en bezit van kinderporno”, laat de politie vandaag weten.