Verlaten pand aan Julialaantje in Rijswijk vat opnieuw vlam

Verslagge­ver Jorina woont een maand in Transvaal: ‘Mannen, mannen, mannen. O ja: en mannen’

12:02 Transvaal prijkt steevast ergens boven in de regionen als het gaat om slechte cijfers. Maar Transvaal is ook de wijk waar Staedion besloot woningen op te knappen in plaats van nieuw te bouwen, omdat de bewoners niet weg willen. Verslaggever Jorina Haspels heeft haar intrek genomen in een woning om één te worden met de Transvalers. Maar die eerste indruk, dat viel toch niet mee.