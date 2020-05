Verlaten surfplank in zee blijkt een stuk plastic: zoekactie bij Scheveningen afgelopen

Ook een woordvoerder van de Kustwacht liet weten dat bij het noordelijk havenhoofd in Scheveningen een surfplank in het water werd gezien. Volgens de Kustwacht is niet duidelijk of gesignaleerde plank van de vermiste surfer is. Er werd met boten rondgekeken, een helikopter vloog boven Scheveningen en leden van de KNRM liepen in een zoeklijn door het water. Uiteindelijk werd een stuk plastic gevonden.

De omstandigheden waren vandaag beter dan vorige week toen een dikke schuimlaag de zoektocht bemoeilijkte.

Mathijs (23) stierf vorige week maandag nadat hij in de zee bij Scheveningen in de problemen was gekomen. Ook vier andere watersporters kwamen om het leven. De lichamen van de andere vier werden geborgen. Die van Mathijs is nog niet gevonden.

Surfplank