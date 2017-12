Wat hij zelf de lekkerste sinttraktatie vindt? ,,Gevulde speculaas. En dan bedoel ik niet zo’n staaf, maar een rechthoekige van een plaat. Dat smelt op je tong.” Nee, het sintlekkers is hij zelfs na een hele dag bakken nog niet zat. ,,Absoluut niet, haha. De verleiding is er altijd.” Zijn thuisfront kan er ook wat van. ,,Mijn kinderen zijn niet verwend, maar wel als het gaat om lekker eten. Voor een stuk speculaas uit de supermarkt halen ze bij wijze van spreken hun neus op en ze vragen altijd wel: ‘pap, kan je nog iets meenemen?’”



Als hij de laatste brokken de oven in schuift, besluit Armand toch even te pauzeren. We gaan aan tafel zitten in de bijhorende lunchroom van Bakkerij Plasman. De bakker schenkt thee in. ,,Speculaasje erbij?” vraagt hij, terwijl hij een stuk – nog warm van de oven – op een bordje serveert. Wat is toch het geheim van zijn speculaas? ,,Haha, dat verklap ik natuurlijk niet”, lacht hij. ,,We gebruiken een speciaal mengsel van kruiden, het zit hem in de juiste verhouding. Daarnaast laten we ons deeg een paar dagen rusten; waardoor de specerijen er nog beter in trekken. Zelfs nu het zo druk is, doen we dat. We willen wel dezelfde speculaas verkopen als waar we mee gewonnen hebben.”



Armand neemt een slok van zijn thee, gevolgd door een hap speculaas en zegt dan: ,,O ja en wat zeker ook belangrijk is voor het succes van onze brokken: we stoppen er heel veel liefde in.”