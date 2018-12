Verliefd op het repertoire van Jake Heggie

Waarom ben je met dit project begonnen?

,,Ik raakte tijdens mijn bachelor klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag onder leiding van mijn coach Maurice Lammerts van Bueren onder de indruk van de muziek van de Amerikaanse componist Jake Heggie. Op het Festival Classique in Den Haag deed ik met Maurice de Nederlandse première van Heggie's Eve-Song. Dat werd zo goed ontvangen, dat mensen al opperden het stuk uit te brengen.‘’



Waarom wil je een cd uitbrengen?

,,De meeste componisten leer je pas kennen als ze dood zijn. Ik ben verliefd op het repertoire van Heggie. Hij is een van de meest vooraanstaande componisten van deze tijd. Hij heeft geen verheven Shakespeariaanse teksten, maar kiest voor beeldende en heldere taal.‘’



Waarom is die cd er nog niet?

,,Ik was druk met mijn master aan het conservatorium in Amsterdam en voelde me er nog niet klaar voor. Ik was volop bezig met mijn operacarrière. Het maken van de cd doe ik nu ook naast mijn optredens. Momenteel werk ik in het Duitse Essen aan Hänsel und Gretel van Engelbert Humperdinck.‘’



Hoe ga je de cd bekostigen?

,,Via crowdfunding en een donatie van het label. Mensen kunnen geld schenken of krijgen in ruil voor een cd, vrijkaartjes voor de première op 8 juni 2019 met het Philharmonisch Orkest, een fotosessie of een privéoptreden.‘’



