Verliefd op oude teilen en roestige radiatoren

Toen Ruben Koerhuis (59) een reportage maakte over de klokkenmaker in de Voorburgse Herenstraat trok een bakje met kapotte en versleten wijzerplaten van oude zakhorloges zijn aandacht. ,,Daar wil ik iets mee doen'', dacht de regisseur en maker van bedrijfsfilms. Koerhuis, die zelf toevallig ook, even verderop, in de Herenstraat woont, fotografeerde de kleine gedeukte, gescheurde en door de tand des tijds aangetaste wijzerplaatjes en maakte er grote moderne klokken van die door de buurman-klokkenmaker werden verkocht. Inmiddels hangen ze in menige Haagse en Voorburgse keuken.



Het bleek slechts de start van een nieuwe passie te zijn, want toen hij vervolgens, ook voor zijn werk, aan het filmen was op een recyclingbedrijf werd Koerhuis verliefd op een stapel oud ijzer. De roestige binten, gedeukte emmers, oude wasteilen en gedumpte radiatoren deden wat met de filmer. Zijn handen gingen jeuken. ,,Hier liggen een paar heel mooie klokken'', dacht de regisseur die met een zwaarbeladen busje vol roest weer op huis aan ging. ,,Roest laat de vergankelijkheid mooi zien. Het is bijna filosofisch om van een oud roestig stuk metaal een klok te maken'', zegt Koerhuis die achter zijn woning een werkplaats maakte waar gesmeed, gelast en geslepen kan worden. Want terwijl de meeste klokkenmakers in een warmgestookte winkel achter een nette werktafel zitten, gaat Koerhuis in een koude werkplaats een klok-in-wording met een grote slijptol te lijf.