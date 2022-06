Verlies Parkpop doet pijn in Zuiderpark: ‘Toen ik nog goddelijk jong was had ik hier seks op het festival’

‘Strontei­gen­wij­ze’ automobi­lis­ten vinden kritiek wethouder onbegrijpe­lijk: ‘Rijdt zeker zelf geen auto?’

‘Stronteigenwijs’ zijn de automobilisten die keer op keer op afsluitingen stuiten. Dat zei verkeerswethouder Robert van Asten tijdens een spoeddebat over de verkeersellende in de stad. Zijn opmerking schiet de Haagse automobilist in het verkeerde keelgat. Want woensdag sprong zelfs de politie bij om het verkeer de stad uit te begeleiden.

9 juni