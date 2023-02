Verliezend NAC-trainer schuldbewust: ‘Ik heb sorry gezegd, de eerst helft was mijn fout’

indebuurt.nl Wat doen de buren nu weer?! Tijdens dit festival mag je lekker gluren

Heerlijk hé, even bij de buren naar binnen kijken? Zondag 5 februari kun je dat ongegeneerd doen, want dan is festival ‘Gluren bij de buren’. In maar liefst zeventig Haagse woonkamers zijn op die dag optredens van allerlei podiumkunstenaars.

