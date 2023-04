Vermaledijde energietransitie: met de beste intenties maar als een kip zonder kop

column Door deze verbouwing zal het centrum van Den Haag er jarenlang uitzien als een ontplofte egel

Daar zijn we gefeliciteerd mee: de verbouwing van het Binnenhof gaat weer twee jaar langer duren dan eerder plechtig was beloofd. De reden? Stikstof, veiligheidseisen, archeologisch onderzoek en algehele lamlendigheid in de bouwsector.