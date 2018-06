Vermeende smokkelaars van sigaretten voorlopig vrij

Over de 'peuken' was geen accijns betaald en bovendien zouden het vervalste Marlboro- en Pall Mallsigaretten zijn. Volgens justitie maken de twee deel uit van een groep smokkelaars, die vanaf 2016 rookwaar illegaal importeerde vanuit Wit-Rusland en Polen. De Hagenaar, die bij een supermarktketen werkte, zou twee bussen van zijn werkgever hebben gebruikt voor transport naar door hem gehuurde loodsen. Thuis en in een loods zijn meer sigaretten en grote hoeveelheden geld gevonden.

Ribwar B. wordt gezien als koper van de smokkelwaar en zou beschikken over lijsten met kopers van de goedkoop aangeboden sigaretten. ,,Hij runde een goed geolied winkeltje in smokkelsigaretten,'' stelde de aanklager. De Pool bestuurde de in februari onderschepte vrachtwagen en zou bij nog zeker twee eerdere smokkeltransporten betrokken zijn. In totaal zijn 14 verdachten aangehouden, waarvan er nu nog twee in voorarrest zitten.