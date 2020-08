Verminderde waterdruk door illegaal openzetten brandkranen

Video Grote groep jongeren relt in Haagse Schilders­wijk: ME opgeroepen, vier aanhoudin­gen

7:28 Een grote groep jongeren is woensdagavond en -nacht gaan rellen in de Schilderswijk. De politie stond met man en macht klaar om in te grijpen in de buurt van de Parallelweg. Relschoppers hebben met stenen naar auto's en naar politieagenten gegooid. Enkele voertuigen liepen daardoor flinke schade op. Halverwege de nacht keerde de rust terug. De politie heeft vier mensen aangehouden.