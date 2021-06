Vermist jongetje (3) op strand van Scheveningen weer terecht

Onderne­mers vinden dat Haagse markt best meer mag worden gepromoot: ‘Dit is een uniek icoon’

6 juni Dat de Haagse markt uniek is, wordt door iedereen wel onderkend. Maar tegelijkertijd zien de marktkooplui tot hun onvrede dat Den Haag de grootste markt van Europa weinig promoot in binnen- en buitenland. Ook is er nauwelijks aandacht voor de aankleding en beleving. ,,Terwijl dit een van je parels is in de stad, een icoon.’’