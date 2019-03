Vermist: Julita (16) is weggelopen uit jeugdinstelling Schakenbosch

Julita wordt vaak in de omgeving Den Haag centrum en bij de Hoefkade gezien. Ze heeft haar haren los langs haar gezicht of in een knot / staart. Als laatst bekende kleding droeg zij een zwart jasje tot op de heupen, zwart truitjes met witte knoopjes, licht blauwe broek met scheur op rechter knie en witte gympen.



De politie vraagt mensen die Julita hebben gezien, zich zo snel mogelijk te melden.



