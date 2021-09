Vermist meisje uit Scheveningen is weer terecht

‘Maffiabaas’ die werd opgepakt in favoriete restaurant van justitieme­de­wer­kers blijkt Mark L. uit Liverpool

10 september Bij een arrestatie in restaurant Het Pleidooi zou woensdag een Siciliaanse maffiabaas zijn opgepakt. Een arrestatieteam nam de man geblinddoekt mee en zorgde zo voor veel opschudding in het restaurant, dat vlakbij de Haagse rechtbank zit. Volgens de advocaat van de verdachte is de man echter geen maffiabaas, maar Mark L. uit Liverpool. ,,Als mijn cliënt een Siciliaanse maffiabaas is, ben ik de Paus.”