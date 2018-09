Vermist meisje uit zorginstelling aangetroffen in Den Haag

Advocaat Sébas Diekstra, die de familie van het meisje vertegenwoordigt, zegt dat de politie met haar in gesprek gaat. ,,Op dit moment kunnen er nog geen mededelingen worden gedaan over de wijze waarop zij is aangetroffen'', aldus de advocaat. De recherche doet onderzoek naar wat er met het meisje is gebeurd.



De ouders van het vermiste meisje maakten zich grote zorgen en waren bang dat ze in verkeerde handen was gevallen. Ze zouden op social media hebben gezien dat ze met een vreemde volwassene in een auto zat. De 14-jarige Haagse zat in een gesloten kliniek in Harreveld 'om haar te beschermen tegen negatieve invloeden.' Ze zou de dag van haar verdwijning met verlof zijn geweest.



