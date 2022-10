Vermiste Khadija (73) is weer terecht en overgedragen aan familie

UpdateKhadija, een 73-jarige demente vrouw die sinds woensdagmiddag vermist werd, is weer terecht. Dat meldt de politie donderdagmorgen. De vrouw is overgedragen aan haar familie en verkeert in goede gezondheid.

De vrouw liep woensdag rond 14.45 uur weg vanaf de Jan Luykenlaan in Den Haag. Zij is vervolgens de Van Baerlestraat en daarna de Pieter Langendijkstraat ingelopen richting station Den Haag Moerwijk. De vrouw is goed ter been, maar er bestonden wel zorgen over haar gemoedstoestand.

De vrouw is geen opvallende verschijning. Zij is klein van stuk met haar 1.55 meter. Verder is zij slank. Toen ze wegliep van huis droeg Khadija een grijze trui tot op de knieën met witte/blauwe strepen. Daaronder had de vrouw een strakke spijkerbroek aan met zwarte pantoffels aan haar blote voeten. Ook was zij te herkennen aan haar roze-achtige hoofddoek met zebraprint.

Looproute

Mensen die haar hebben gezien of weten waar Khadija verblijft, wordt verzocht gelijk het alarmnummer 112 te bellen. Ook is de politie benieuwd naar de looproute van de weggelopen vrouw. Daarom het verzoek aan mensen die camera’s op straat hebben hangen die zicht bieden op de openbare ruimte, om die beelden na te lopen. Als Khadija daarop in beeld is, dan kunnen mensen contact leggen via het telefoonnummer 0900-8844.

