'Vermiste Nsimire (14) hoeft niet thuis te komen, alleen een teken van leven'

Alleen een teken van leven van Nsimire. Meer hoeft de familie van het 14-jarige vermiste meisje niet te weten, nu de politie aanwijzingen heeft dat ze zelf is weggelopen en zich bewust verborgen houdt. ,,Dan weten we tenminste dat ze er nog is.’’

De ouders, vrienden en familie breken zich het hoofd over wat de reden zou zijn dat het meisje weg liep, àls de aanwijzingen die de politie kreeg tenminste kloppen. ,,Bij haar thuis is er liefde, warmte’’, zegt Alphonse Muambi, een vriend van de familie, in het dagelijks leven lobbyist. ,,Maar je weet hoe het met veertienjarigen kan zijn. Er kan zich van alles afspelen in haar hoofd, waar wij geen weet van hebben. Voor haar ouders is er maar een ding belangrijk: ‘Alsjeblieft Nsimire, laat wat van je horen!’ Ze hoeft niet naar huis, ze kan ook naar hulpverleners of de politie stappen, dat maakt niet uit, als dat beter voor haar is. Als ze maar gevonden wordt, als er maar een teken is dat ze veilig is.’’

Quote Het is heel zwaar voor de ouders Muambi Muambi vertelt dat de ouders ‘erg aangeslagen’ zijn nu er al zo lang niets van Nsimire gehoord is. Het meisje verdween op vrijdag 27 juli. Volgens de politie is ze in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een vriendin blijven slapen. Zondag was haar telefoon voor het laatst in gebruik. Op dinsdag is er nog een keer gebruik gemaakt van haar ov-chip. Ze had alleen twintig euro op zak. ,,Het is heel zwaar voor de ouders, maar ze moeten wel door, voor de andere kinderen uit het gezin.’’

De ouders, kinderen, familie en bekenden zijn actief op sociale media en delen informatie over Nsimire. ,,Er moet zoveel mogelijk aandacht voor haar blijven.’’ Actief zoeken en tips nalopen doen ze niet. ,,We geven informatie door, we willen niet de politie voor de voeten lopen.’’

De flyeractie breidt zich intussen steeds verder uit. Bekenden delen komende week ook in Amsterdam en Almere A4-tjes uit met foto’s en informatie over de vermissing van Nsimire. Eerder zijn er al flyers uitgedeeld in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Niet omdat er concrete aanwijzingen waren dat de tiener op deze plekken zou zijn, maar wel om een zo groot mogelijk bereik te krijgen. Iedereen moet weten hoe de 14-jarige Haagse eruit ziet, zo is de gedachte, zodat ze direct herkend wordt als ze ergens gezien wordt.

De politie laat weten dat er op dit moment niet meer informatie is dan sinds het weekend toen ze bekend maakte het vermoeden te hebben dat het meisje zelf is weggelopen. Daarbij sluit de politie niet uit dat ze geholpen wordt om onzichtbaar te zijn. Dat is strafbaar.

