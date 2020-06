Vermiste zwemmer gevonden bij Haagse Trekvlietbrug, slachtoffer in ziekenhuis overleden

Man (53) voor rechter voor misbruik tweede buurmeisje: ‘Ze is de hele dag doodsbang’

16:39 De 53-jarige Maurice K. uit Zoetermeer staat vandaag terecht in de rechtbank van Den Haag voor het misbruiken van een jong buurmeisje. Opvallend is dat het misbruik dat twee jaar duurde, uitkwam net nadat de Zoetermeerder in hoger beroep veroordeeld werd voor het misbruik van een ander buurmeisje dat ook in zijn flat woonde.