Vermoedelijke ziekenhuisdieven blijven vast

Naar aanleiding van de vondst van hun Belgische collega’s startte de politie in Den Haag een onderzoek naar de activiteiten van de mannen in Den Haag en elders. In Den Haag stalen ze op 25 juli vorig jaar een portemonnee uit een ziekenhuis, en pinden met de pas van het slachtoffer minstens 1000 euro.



Op 31 augustus stalen ze in Den Haag een laptop en een portemonnee met 500 euro. Ook zouden ze met de pinpas van het slachtoffer een bedrag opgenomen hebben. Uit het onderzoek van de Haagse politie bleek dat de mannen ook zouden hebben toegeslagen in Apeldoorn, Capelle aan den Ijssel, Gorinchem, Alblasserdam, en Leiderdorp. De ziekenhuizen daar herkenden het signalement van een van de twee verdachten, een uitzonderlijk dikke man.