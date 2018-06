Vermoorde Wil Vogelaar (59) uit Den Hoorn kreeg voor dood stiekem ghb

Over de moord op de man in zijn woning aan het Kloosterpad in Den Hoorn worden steeds meer gruwelijke details bekend. Eerder was al duidelijk geworden dat net voor zijn dood zijn armen en benen waren vastgebonden met tape, en dat zijn televisie en telefoon werden meegenomen.



De officier van justitie vertelde in de rechtszaal vanmorgen dat Wil Vogelaar voor hij werd vastgebonden, stiekem ghb kreeg, een drug dat van origine een roesmiddel is. Ook werd hij geslagen en geschopt. Extra pijnlijk omdat de 53-jarige man net zijn heup had gebroken en achter de rollator liep. Uiteindelijk werd hij doodgestoken.



Voor de dood van Vogelaar zitten drie mensen vast, twee mannen en een vrouw. Zij komen uit verschillende hoeken van het land. Ze kenden elkaar uit het drugscircuit. Volgens de aanklager pleegden ze 'in vereniging' de moord. Hun rol is wel verschillend. De vrouw, afkomstig uit Delft, zou gereden hebben, een van de twee mannen stond op de uitkijk. Deze twee waren vanmorgen in de rechtbank aanwezig.