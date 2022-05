Vernielingen op begraafplaats en onrust door vechtpartij in Transvaal: dit zijn de meest gelezen verhalen

Top 10Tientallen mensen zijn met elkaar op de vuist gegaan in de multiculturele Haagse wijk Transvaal, wat leidt tot grote zorgen bij de bewoners. En vandalen slaan met houten kruis in op grafstenen en 120 jaar oud Jezus-beeld in Voorburg. Dit zijn onze best gelezen verhalen van de afgelopen week.

Angst bestaat dat deze buurt te hip wordt

Brallende studenten, bomenknuffelaars, bakfietsmoeders, basketballers, businesslui en biddende moslims. Iedereen lijkt min of meer in harmonie met elkaar te leven in deze veranderende wijk, maar tussen de verschillende groepen staan onzichtbare muren. Oorspronkelijke bewoners hekelen de ‘verhipping’ van hun buurt. Die zijn nog niet klaar voor een wapperende regenboogvlag.

Man steelt voor voor 17,75 euro aan kaas en ham uit supermarkt

De politie in Zoetermeer heeft zaterdagmiddag een 80-jarige man aangehouden, die voor 17,75 euro aan boodschappen had gestolen. Dat gebeurde bij de Albert Heijn in winkelcentrum De Leyens.

Arbeidsmigranten weer massaal met elkaar op de vuist in Den Haag

Tientallen mensen zijn dit weekend met elkaar op de vuist gegaan in de multiculturele Haagse wijk Transvaal. Bewoners en ondernemers luiden de noodklok, want het afgelopen jaar zijn daar al meerdere massale vechtpartijen geweest tussen groepen arbeidsmigranten. Veel Hagenaars voelen zich steeds onveiliger. ,,Het gaat een keer echt fout.’’

Nerds zoeken vrouwen om mee te spelen

Bloeddorstige vuurspuwende draken, huiveringwekkende kerkers en toverachtige landschappen. Het strategische kaartspel Magic: the Gathering is al bijna 30 jaar een wereldwijd succes bij echte nerds. Van de 40 miljoen spelers zijn verreweg de meesten man. ,,De vrouwen blijven nog weg. Daar hopen we verandering in te brengen.”

Bewoners doen oproep: ‘Burgemeester, kom in actie!’

Bewoners van de Haagse volksbuurt Transvaal voelen zich onveiliger dan ooit. Na de zoveelste massale vechtpartij dit weekend op straat tussen arbeidsmigranten, is het duidelijk dat er snel wat moet gebeuren, vinden ook Haagse partijen. De roep om een integraal veiligheidsplan wordt steeds groter. ,,Burgemeester Van Zanen moet er bovenop zitten. Je hebt een trekker nodig, een leider’’, zegt raadslid Rachid Guernaoui.

Waarom je nú afspraken moet maken met familie en vrienden

Denkt u wel eens aan het einde van uw leven en wie er dan voor u zorgt? Zo nee, begin er dan onmiddellijk aan! We moeten ons eigen plan maken, zeggen de experts. De vanzelfsprekende verzorgde oude dag gaat verdwijnen. ‘We moeten dringend met elkaar praten over hoe het verder moet’.

Onbekende jongen (16) stak spelend meisje (12) in haar rug

Een 16-jarige ’s-Gravenzander stak uit frustratie een Delftse (12) in haar rug, nadat een moordpoging op een ander meisje mislukte, zo vermoedt justitie. Tegen de Westlander is bij de kinderrechter 300 dagen jeugddetentie geëist.

Vandalen slaan met houten kruis in op grafstenen en 120 jaar oud Jezus-beeld

Hoe ‘ziek’ moet je zijn om een eeuw oude begraafplaats te vernielen? Opzichter Giovanni Marangoni vraagt het zich nog steeds af, nadat zeker dertien grafstenen en een 120 jaar oud Piëta-beeld zijn gesloopt. ,,Ze beseffen niet wat ze andere mensen aandoen.”

Voetballer Joost (29) is doof, maar gaat met ‘Oranje’ naar Brazilië

Wat hebben Justin Bijlow, Mark Flekken en Joost de Kiewit (29) gemeen? Ze zijn alle drie doelman van het Nederlands elftal. En gaan hun land op het voor hen grootst mogelijke voetbaltoernooi vertegenwoordigen. De Kiewit uit Westland is momenteel met het Nederlands Dovenelftal in Brazilië voor de Deaflympics, maar hij zag zijn grote droom bijna in duigen vallen. ,,Het was echt heel erg.”

Nieuwe president Haagse rechtbank: ‘Iedere burger moet weten en voelen dat rechtspraak bereikbaar is’

De Haagse rechtbank heeft een nieuwe president: Mr. Robine De Lange-Tegelaar. Een vrouw die er ‘niet voor de gezelligheid zit’, maar duidelijk een missie heeft. Ze wil de rechtbank dichter bij de burger krijgen: ‘Vergeleken met grote zaken als die van de MH17 of Shell-Nigeria lijkt een burenruzie of onbetaalde rekening wellicht minder belangrijk. Maar dat zijn ze niet’.

Bekijk hieronder de nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.