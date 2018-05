Vernieuwd en uitgebreid Festival Designkwartier beleeft vijfde editie

Het evenement is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen en zeer compleet designfestival. Gevestigde namen en aanstormend talent krijgen een podium om hun werk te tonen. Dat zal gebeuren op 65 locaties in het Zeeheldenkwartier en zelfs tot aan de Electriciteitsfabriek.



De samenstelling van de organisatie is dit jaar flink gewijzigd, waardoor er een frisse wind heeft gewaaid. ,,Ik heb het de afgelopen jaren met veel plezier georganiseerd met Susanne Kennedy en Mei-Lan Tjoa'', vertelt Edwin Pelser, bedenker van het festival, in zijn interieurwinkel in de Piet Heinstraat. ,,Zij konden het helaas niet meer combineren met hun andere werkzaamheden. Maar het festival moest blijven bestaan. Dus heb ik hulp gekregen van Unobvious. Een bureau met veel kennis op het gebied van design, maar vooral ook met het organiseren van culturele evenementen. Dus hun input was zeer welkom.''



Designkwartier heeft naast veel nieuws ook een aantal bekende elementen. Ruim honderd ontwerpers laten wederom nieuw werk zien. Daarbij is het verhaal achter het ontwerp belangrijker dan ooit. Ontwerpers vertellen ter plekke over hun werk en gaan in zogeheten Designkwartiertjes nog dieper in op de materie.



Alle deelnemers zijn natuurlijk de moeite waard om te gaan bekijken, maar bij deze toch een kleine greep uit het programma. De nieuwe locatie in de Electriciteitsfabriek leent zich perfect voor de (geluids)installatie van kunstenaar Jelle Mastenbroek. Hij heeft deze installatie gemaakt in opdracht van het festival, met in het achterhoofd de klanken die de overweldigende turbinehal van de Electriciteitsfabriek kan voortbrengen.

Volledig scherm De auto's van Floris Hovers. © Till Behne

Floris Hovers ontwerpt op vele verschillende vlakken, maar zijn fascinatie voor alles dat wieltjes heeft, is onuitputtelijk. Hij laat wederom zijn visie op kleur, vorm en verhouding op speelse wijze zien. Speciaal voor Festival Designkwartier wordt ter plekke een uniek model geproduceerd en verkocht.



Dan is er Social Label. Samen met toonaangevende ontwerpers en werkplaatsen - van zorgorganisaties tot bedrijven - werkt Social Label aan een sociale en duurzame designcollectie. Via designproducten krijgen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een podium en uitdagend werk.



In Edwins winkel is onder meer werk van Chris Kabel en Ineke Hans te bewonderen. Bijzonder de moeite waard zijn ook de broers Van der Sloot. De een met zijn label Spruitje en de ander werkt als Peim met een reeks grafische technieken, waaronder collages en zeefdrukken, waarmee hij de perceptie van de kijker bespeelt. Zijn stijl is direct herkenbaar dankzij de felle kleuren en kenmerkende stippen.



Tijdens Designkwartier presenteert Deimion een reeks performances waarin de vraag 'hoeveel geld kunnen we aan kunst verdienen voordat deze corrupt wordt?' centraal staat. Denk aan omgekeerde veilingen en onconventionele kunstverkoop.



Tot zover het bekende. Er zijn ook veel dingen veranderd. Zo kopen bezoekers dit jaar geen plattegrond, maar een kaartje om alle onderdelen van het festival te kunnen bezoeken. ,,Eigenlijk was kaartverkoop altijd al logisch geweest'', zegt organisator Edwin Pelser. ,,Maar dit jaar is er zoveel, dan we het zonder kaartverkoop niet zouden redden.''

