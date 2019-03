Vernieuwde Scheveningseweg gaat morgen open: einde aan maandenlang fileleed

Video The Lion King stopt: ‘Het Circusthea­ter staat weer op de kaart dankzij deze musical’

15:51 Meer dan anderhalf miljoen musicalliefhebbers heeft The Lion King in krap een jaar tijd naar Scheveningen gelokt. Dat is niet alleen goed nieuws voor Stage Entertainment, het is ook goed nieuws voor het AFAS Circustheater. ,,Want’’, zegt producent Albert Verlinde met gevoel voor understatement, ,,de loop was er hier een beetje uit.’’