Verontwaardiging over toestemming islamitische middelbare school in Den Haag

De goedkeuring is opvallend, omdat tot dusver alle aanvragen voor islamitisch voortgezet onderwijs zijn afgewezen op grond van leerlingenprognoses. Hieruit zou blijken dat zo’n school niet levensvatbaar is.

Cornelius Haga

Sivor is niet de enige partij die afgelopen jaren probeerde een islamitische school in Den Haag van de grond te krijgen. Stichting De Ozonlaag deed meerdere malen een poging.

Bestuurder Söner Atasoy, mede-oprichter van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, is dan ook niet blij met het nieuws. ,,Onze aanvraag loopt langer dan die van Sivor. De onze is eerst toegekend en toen op oneigenlijke gronden afgewezen. Daarop zijn we naar het Europees Hof gestapt. Die heeft ons bezwaar ontvankelijk verklaard. Wij laten het er niet bij zitten: wij willen onze school stichten in Den Haag.”

Fundamentalistisch en terroristisch

Eerder al gaf Wim Littooij, bestuurder van het Avicenna College, aan dat hij vurig hoopte op een vestiging in Den Haag. ,,Maar de kans dat wij op korte termijn open kunnen in de stad is klein zolang Cornelius Haga blijft doorgaan met gelijktijdige aanvragen. We houden elkaar in een houdgreep. Uiteindelijk is de islamitische ouder daarvan de dupe.”