Veroordeelde Hagenaar (43) eist opheffing gebiedsverbod Den Haag

K zou twee mannen de opdracht hebben gegeven de ex-hockeyer te mishandelen, omdat die niet gewild zou hebben dat zijn dochter een relatie had met K. De twee mannen kozen het verkeerde slachtoffer uit, een 40-jarige Hagenaar die letsel in het gezicht opliep. K. werd vanwege verschillende strafbare feiten veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar, maar heeft er nu twee derde van de straf op zitten, waardoor hij in aanmerking kwam voor voorwaardelijke invrijheidstelling.



K. voelt zich na zijn vrijlating echter nog allerminst een vrij man. Hij eiste maandag in kort geding bij de Haagse rechtbank opheffing van een pakket aan gebieds- en contactverboden. Ze zouden hem hinderen in zijn ‘zijn recht op een ongestoord familieleven’.

Medische klachten

Tijdens zijn verblijf in de cel zou K. medische klachten hebben opgelopen. Hij wil inwonen bij zijn huidige vriendin aan de Gevers Deynootweg en van daaruit snel naar de spoedhulp van ziekenhuis Bronovo kunnen. Maar het gebiedsverbod voor een deel van Den Haag staat dat in de weg. Ook het bezoeken van zijn zus en minderjarige kinderen uit eerdere relaties wordt gedwarsboomd door de verboden.



Het OM vindt het logisch is dat K. beperkingen zijn opgelegd. Als wordt toegestaan dat K. intrekt bij zijn vriendin aan de Gevers Deynootweg, dan wordt de vrijheid van slachtoffers en familieleden ingeperkt, zei de landsadvocaat maandag namens het OM. De familie van de hockeyinternational woont op ongeveer een kilometer van de Gevers Deynootweg. Bovendien heeft K. tijdens eerdere periodes dat hij vrij was zich niet altijd aan de vrijlatingsvoorwaarden gehouden, zegt het OM.

‘Onzin’