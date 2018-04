Veroordeelde voor poging tot doodslag opgespoord en aangehouden

Gemeentemu­se­um wint internatio­na­le prijs met website over Mondriaan

16:56 Het Gemeentemuseum Den Haag is in de prijzen gevallen bij The Webby Awards. Het museum heeft met Mondriaan.nl de publieksprijs in de wacht gesleept in de internationale verkiezing. De prijswinnende website gaat over het leven en het werk van Piet Mondriaan en was gemaakt voor het themajaar 'Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl'.