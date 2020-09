Veroordeelde zoon van vermoorde Mona Baartmans wil nieuw onderzoek

Ton L. uit Oud-Beijerland (61), die is veroordeeld voor de moord op zijn moeder Mona Baartmans uit Delft, wil dat er een nieuw onderzoek komt naar zijn psychische gesteldheid. Dat bleek vrijdag tijdens een zitting in het gerechtshof in Den Haag.

De rechtbank in Den Haag veroordeelde L. vorig jaar tot veertien jaar cel met tbs en dwangverpleging. Ton L. verklaarde tijdens de rechtszaak zijn 79-jarige moeder in september 2018 om het leven te hebben gebracht met een tiewrap. Hij begroef haar in een bos bij Heinenoord, nadat hij eerst twee loempia’s bij de Chinees in Oud-Beijerland had gehaald.

Mona Baartmans werd een maand na de moord gevonden dankzij tips van wandelaars die daar een damesschoen hadden zien liggen. De politie had in de weken ervoor op tal van plekken gezocht naar Mona, een bekende in de Delftse horecawereld waar ze enkele cafés had.

In een eerder rapport, dat werd opgesteld voor de rechtbank, werd L. beschreven als iemand die lijdt aan een gokstoornis en een alcoholprobleem. Volgens de opstellers is er ook sprake van een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ze adviseerden de rechtbank om L. te veroordelen tot tbs.

Het gerechtshof beslist over een paar maanden of er een nieuw deskundigenrapport over L. wordt opgesteld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.