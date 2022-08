Veroordeling voor Hagenaar die zijn vier kinderen sloeg met wandelstok

S. erkende schuld aan de mishandelingsaanklacht, maar sprak zelf liever over ‘disciplineren’. De 53-jarige is opgegroeid in Afrika en werd door zijn eigen vader met harde hand opgevoed. Het gezin kwam vorig jaar in beeld van de hulpverlening toen het zoontje klappen kreeg, duizelig werd, door een ruit van een deur viel en medische behandeling nodig had. Vader werd tijdelijk uit huis geplaatst, maar is sinds enkele maanden weer terug in het gezin. Sindsdien zijn er geen nieuwe incidenten meer gemeld. Volgens S. heeft hij nu geleerd dat er ook andere opvoedstijlen mogelijk zijn.