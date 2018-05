Veroorzaker aanrijding neemt benen na drugstest

Een automobilist is vanochtend gevlucht na een aanrijding te hebben veroorzaakt op de Verheeskade in Den Haag. De man sprintte weg van de politie nadat hij door de mand viel bij een drugstest. Enige tijd later kon hij worden opgepakt op een nabijgelegen bouwplaats, waar hij zich schuil hield.

Rond 10.00 uur vanochtend botsten twee auto's op elkaar op de Verheeskade in Laak. Volgens een ooggetuige gedroeg de man verantwoordelijk voor de aanrijding zich zeer vreemd toen de politie arriveerde. ,,Hij was onrustig en ongeduldig. Hij zei meerdere keren dat hij gewoon weg wilde gaan, maar de politie liet dat niet toe. Zijn auto moest gesleept worden.'' Volgens de getuige is bij het doorzoeken van de auto van de man ook een nepvuurwapen gevonden. ,,Dit leek echter zo nep dat het niet in beslag genomen werd."

Wangslijmtest

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat bij één van de bestuurders een wangslijmtest is afgenomen omdat vermoed werd dat hij onder invloed reed. Na de drugstest vertelde de politie dat hij was aangehouden. Op het horen van die mededeling nam hij de benen. Volgens de ooggetuige was de man nog nuchter genoeg om een sprintje te trekken. ,,Hij rende de politie er makkelijk uit en sprong over een ijzeren hek om op een bouwplaats te komen, zo'n tweehonderd meter verderop.''

Volgens de getuige duurde het zo'n twintig minuten voordat de man kon worden opgepakt op de bouwplek. Hij zat op één van bovenverdiepingen van het pand in aanbouw. De politie bevestigt dat de man is ingerekend. Een speekselmonster is naar het laboratorium gestuurd om erachter te komen welke middelen de verdachte heeft gebruikt.

De andere bestuurder liep nog onbekend letsel op bij het ongeluk. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.