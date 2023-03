Verpleegkundigen Bronovo voeren actie voor hoger loon en meer collega’s: ‘We worden onderbetaald’

Midden in de hal wordt een spelletje gespeeld door het personeel van de operatieafdeling om het weglopen door de NVZ te duiden: vals spel. Volgens Marjolein is dat precies waar de NVZ schuldig aan is. „Wij zouden per 1 februari een nieuwe cao krijgen. Na zeven onderhandelingsrondes zijn ze weggelopen en niet teruggekomen.”



Het breekpunt is de eis om loonsverhoging. In de nieuwe cao willen de vakbonden minimaal 10 procent erbij. Maar volgens Marjolein gaat het niet alleen om geld. „Op de operatieafdeling komen wij 24 operatieassistenten en 20 anesthesiemedewerkers tekort. Dat is tweederde van het totaal aantal mensen dat wij nodig hebben. Je begrijpt dat de werkdruk daardoor hoog is. Daarom willen wij ook dat er meer geïnvesteerd wordt in het vasthouden van personeel nadat zij geslaagd zijn voor hun diploma. Veel zorgpersoneel vertrekt omdat het beroep te zwaar is geworden. Bovendien worden ze onderbetaald. Wij lopen tegenwoordig echt op ons tandvlees, want onze tenen zijn zo goed als versleten”, zegt ze.