Verpleegkundigen HMC rekenen op sluiting Bronovo begin 2024

Onrust onder de verpleegkundigen op de werkvloer van het Bronovo, dat landelijk bekend is omdat de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima er geboren zijn, is er volgens de adviesraad niet. ,,We weten al zo lang dat er iets gaat gebeuren. En we weten ook dat het aantal verpleegkundigen ongelooflijk nodig is. Er zullen wel personeelsleden verdwijnen, maar dat zijn niet de verpleegkundigen, niemand komt op straat te staan, maar om de overhead.’’ Gedwongen ontslagen zullen er volgens de VAR niet vallen. ,,Het gaat om contractanten en via natuurlijk verloop.’’



De situatie bij het HMC is volgens de VAR absoluut niet te vergelijken met de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen. ,,Waar geen geld meer was. Financieel is het bij ons dik in orde. Wij willen als HMC juist vooruit denken. Die move begrijpen we als verpleegkundigen. Het is een heel logische ontwikkeling’’



Drie ziekenhuizen van het HMC is volgens de VAR te duur. ,,De gebouwen zijn oud, en veel bedden zijn leeg. Je zit nu met leegstand.’’ Volgens de verpleegkundigen-groep zal het HMC de grond horende bij Bronovo verkopen. ,,Dat is het plan.’’ De sluiting gaat gefaseerd.